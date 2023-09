En difficulté et blessé, un pratiquant de paddle secouru au large d’Yport, en Seine-Maritime

Dans l'après-midi d’hier, lundi 25 septembre, un pratiquant de stand up paddle, alors au large d'Yport (Seine-Maritime), a signalé au sémaphore de Fécamp être en difficulté et blessé.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, informé de la situation, a déclenché un plan de recherches en mobilisant l’hélicoptère Dauphin de la marine nationale, et deux canots de la SNSM de Fécamp.