En Seine-Maritime, les vents violents ont fait sortir les sapeurs-pompiers à plusieurs reprises cette nuit

La Seine-Maritime comme le reste des autres départements normands a été balayée cette nuit de samedi à dimanche par des vents violents.



Et comme à chaque fois les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour dégager les chaussées entravées par des branches d’arbres cassées ou des poteaux et fils électriques endommagés et gênant la circulation.



Ce dimanche matin, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) fait état de huit interventions liées directement à ce phénomène venteux qui a plus particulièrement touché les communes du littoral, de Sainte-Adresse à Envermeu en passant par Fécamp ou encore Mont-Saint Aignan, près de Rouen.



« Certains appels ont été redirigés vers les services de voirie lorsqu'il n'y avait pas d'urgence », indiquent les secours.