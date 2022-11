En Seine-Maritime, les sapeurs-pompiers sauvent un chien tombé dans un puits

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont sauvé un chien tombé dans un puits de 10 mètres de profondeur.



L’intervention a eu lieu aujourd’hui samedi vers 12h30, route d’Oudalle à Saint-Aubin-Routot. A son arrivée sur les lieux, une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) est descendue dans le puits pour récupérer l’animal vivant et le remonter à la surface, après l’avoir mis en confiance. Le chien a été examiné sur place par vétérinaire.



Le sauvetage a mobilisé 11 sapeurs-pompiers et six engins.