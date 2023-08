En Seine-Maritime, la préfecture et les sous-préfectures fermées pour le week-end prolongé du 15 août

Les services départementaux de l'État seront exceptionnellement fermés pendant le pont de l'Assomption, lundi 14 et mardi 15 août. Les services concernés sont :



• La préfecture de la région Normandie, préfecture de la Seine-Maritime (Rouen) et les sous­-préfectures du Havre et de Dieppe



• La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; • la direction départementale de la protection des populations (DDPP)



• La direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités (DDETS).



L'ensemble des démarches est accessible sur les sites internet www.service-public.fr et www.seine-maritime.gouv.fr



Les services d'accueil du public rouvriront aux horaires habituels à partir de mercredi 16 août 2023.



(Communiqué).