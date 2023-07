Emeutes : un dispositif d'aide d'urgence aux commerçants et entreprises mis en place par la Région Normandie

Hervé Morin, président de la région Normandie, a annoncé ce mercreddi 5 juillet la mise en place d'un dispositif d'aide d'urgence destiné à soutenir les commerçants de proximité indépendants touchés par les émeutes et violences urbaines de ces derniers jours. Cette annonce a été faite à Rouen, où plusieurs commerces ont été victimes de dégradations et de pillages, mettant en péril leur activité économique.



Les critères d'éligibilité et les modalités d'application de ce dispositif ont été précisés :



Ce dispositif s'adresse à tous les commerces indépendants orientés vers les particuliers, ainsi qu'aux artisans et professions réglementées tels que les pharmaciens et les assureurs, sans critères d'antériorité d'activité. Cependant, les auto-entrepreneurs sont exclus de cette aide spécifique.