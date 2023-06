Emeutes en Seine-Maritime : quatre blessés, dont un grave, et dix-sept interpellations

Plusieurs bâtiments publics, tels que des mairies annexes, des bureaux de la Poste, une mission locale, un bureau de police et des écoles, ont été attaqués et gravement endommagés à Canteleu, Saint-Étienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly, ainsi que dans les Hauts de Rouen, détaille le communiqué de la préfecture. De nombreux commerces ont également été dégradés et pillés au Havre et dans l'agglomération de Rouen et vingt-deux véhicules ont été incendiés.



Lors de ces émeutes, vingt deux personnes « responsables d'actes de violence » ont été interpellées par les forces de l'ordre et placéz"es en garde à vue.