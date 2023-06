Emeutes en Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers ont fait face à 170 départs de feu la nuit dernière

Des deégradations importantes ont été constatées suite aux événements survenus dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, en réaction à la mort de Nahel, lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine). Les violences ont été plus particulièrement concentrées sur les agglomérations de Rouen et du Havre. Des véhicules, du mobilier urbain et plusieurs bâtiments ont été ciblés.



Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur plus de 170 départs de feux, dont une quinzaine impliquant des véhicules et plus de 150 feux de poubelles, détaille le préfet de la Seine-Maritime, ce jeudi soir.



Aucun blessé n'est à déplorer.