Emeutes en Seine-Maritime : le préfet interdit les "manifestations revendicatives" ce soir à Rouen et au Havre

Quatre arrêtés préfectoraux sont actuellement en vigueur :



- Un arrêté interdisant temporairement le transport et le port d'armes de toutes catégories, de munitions et d'objets pouvant être utilisés comme armes, tels que les armes à feu et les artifices, sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie et la ville du Havre. Cette interdiction est en vigueur jusqu'au lundi 3 juillet à 20h00.



- Un arrêté réglementant la distribution et la vente de carburants, de produits chimiques inflammables ou explosifs sur l'ensemble du département. Cette réglementation est en vigueur depuis le jeudi 29 juin à 20h00 et se prolonge jusqu'au lundi 3 juillet à 20h00.



- Un arrêté interdisant les manifestations revendicatives sur la voie publique dans un périmètre correspondant aux abords de l'hôtel de Ville de Rouen ce vendredi 30 juin entre 19h30 et 22h00.



- Un arrêté interdisant les manifestations revendicatives sur la voie publique dans un périmètre correspondant aux abords de la sous-préfecture du Havre ce vendredi 30 juin entre 18h30 et 22h00.