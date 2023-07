Elle vient d’être confirmée à Matignon : Élisabeth Borne attendue au Havre mardi

Le port du Havre, rassemblé en 2021 avec ceux de Rouen et Paris au sein de Haropa Port, poursuit des objectifs ambitieux de décarbonation, tout en permettant la réindustralisation du pays sur toute la vallée de la Seine du Havre jusqu’en Ile de France.



L’occasion pour la Première ministre de détailler « les ambitions du gouvernement en matière d'investissement sur la plateforme du Havre, afin de rendre notre industrie plus verte et compétitive ».



Et de parapher en même temps un protocole pour développer le pôle universitaire du Havre comportant 100 millions d’euros d’investissement dédiés à la dynamisation du campus universitaire et à la formation aux métiers d’avenir, dans le cadre de France 2030.