Elle retrouve sur Leboncoin sa trottinette volée deux jours plus tôt près de Rouen, la police est au rendez-vous

Un jeune homme, domicilié dans l'agglomération de Rouen, a tenté de revendre sur internet une trottinette électrique volée en se faisant passer pour le propriétaire. Mal lui en a pris. On vous raconte pourquoi.



Après le vol deux jours plus tôt de sa trottinette, la véritable propriétaire a eu la présence d'esprit de scruter les sites de vente en ligne. C'est ainsi qu'elle a repéré son engin sur le Bon Coin. Elle a immédiatement pris contact avec le vendeur et un rendez-vous a alors été fixé pour le soir même rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen.