Elbeuf. Un véhicule s’encastre dans un arbre, le conducteur est blessé

Une perte de contrôle est à l’origine de l’accident de circulation qui est survenu au milieu de la nuit dernière, chemin de Saint-Cyr à Elbeuf (Seine-Maritime). Un Renault Espace conduit par un homme a fait une sortie de route et s’est encastré dans un arbre, dans des circonstances ignorées.



L’automobiliste était conscient à l’arrivée des secours qui ont diagnostiqué une suspicion de fracture du fémur. Il a été pris en charge par une équipe du SMUR et transporté à l’hôpital des Feugrais pour examen.



Les vérifications effectuées par la police ont permis d’établir que la voiture n’était pas assurée et que le permis de conduire de l’homme, originaire de Caudebec-lès-Elbeuf, n’avait pas été prorogé.