Éboulement de falaise à Fécamp : une série de mesures de sécurité mises en place

Dans l’attente, la circulation piétonne et routière a été fermée avenue des Peupliers et avenue du Bois-Rosé. De même, les accès au phare et à la jetée Nord sont interdits ainsi que, à titre préventif, les accès piétonniers au cap Fagnet.



Enfin, la route du Phare est également fermée, sauf aux riverains, entre le sémaphore au nord et la dernière maison au sud, soit environ sur 300 mètres.