Eboulement à Dieppe : un blockhaus se retrouve au pied de la falaise

Un pan de falaise s'est éboulé ce mardi matin dans le secteur de la rue Alexandre Dumas à Dieppe (Seine-Maritime). Selon les sapeurs-pompiers appelés sur place, vers 10 heures, « un blockhaus déjà situé en milieu de falaise a glissé en bas de la falaise », à proximité du bar-restaurant le Le Bar O Mètre.



Le blockhaus, datant de la Seconde Guerre mondiale, s'est immobilisé à 300 m environ de l'espace public et ne présenterait pas de danger dans l'immédiat. Un représentant de la ville s'est rendu sur place pour constater la nature de cet éboulement et procéder, avec les services techniques, à une évaluation des risques et des conséquences.



Toute circulation au pied des falaises est interdite à moins de 100 mètres, rappellent les services de police.