Eau impropre à la consommation dans cinq communes de Seine-Maritime

Les habitants de cinq communes de Seine-Maritime, soit plus de 2 100 foyers, sont invités à ne pas consommer l'eau du robinet.La qualité de l’eau fournie par le syndicat de Mont Cauvaire ( 3 communes en totalité et 2 communes en partie, soit environ 2 110 habitants ) a été affectée par les fortes précipitations, indique l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie. « Cette dégradation est due à des particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes, par ailleurs responsables de l'érosion des terres ».Ce phénomène, précise l'ARS, peut être associé à un risque de contamination microbienne.En conséquence, la population est invitée à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre, pour les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments et des glaçons.L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC).Les usagers sont directement informés par la collectivité ou l’exploitant qui mettent à disposition de l’eau embouteillée (contact VEOLIA 09 69 39 56 34 L’ensemble des mesures a été pris afin qu’un retour à une situation normale ait lieu rapidement, dès que les résultats d’analyses seront conformes aux normes en vigueur. Une information régulière sera faite par la collectivité et l’exploitant aux habitants des communes sur l’évolution de la situation, précise l'ARS.