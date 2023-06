Drame sur l'A28 : un homme se jette sous les roues d'un poids-lourd près de Brionne

A lire aussi

On sait un peu plus sur l'accident impliquant un poids-lourd qui est survenu jeudi 1er juin, en fin de matinée, sur l'autoroute A28 dans le secteur de Calleville, près de Brionne, dans l'Eure.Selon nos informations, confirmées par les secours, un homme âgé de 47 ans s'est jeté sous les roues d'un camion qui circulait dans le sens Rouen vers Alençon. La victime n'a pas survécu à ses blessures : son décès a été déclaré par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) dépêché sur place.L'autoroute a été fermée à la circulation afin de permettre à l'hélicoptère Viking du SAMU 76 de se poser. Choqué, le conducteur du poids-lourd, un homme de 45 ans, a été transporté en urgence relative au CHU de Rouen.La gendarmerie a ouvert une enquête. La piste du suicide est privilégiée.