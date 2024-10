Évreux : il jette la marchandise volée dans la supérette au visage du gérant

Lors de son interpellation, le quadragénaire a été trouvé en possession de 49,3 grammes de résine de cannabis. Il a par ailleurs été dépisté avec un taux d’alcoolémie de 2,56 g dans le sang. Conduit au commissariat de police, il a aggravé son cas en insultant une policière et en exhibant son sexe.



S’il a reconnu le vol à l’étalage et la possession de drogue, il a toutefois nié fermement avoir lancé les marchandises au visage du gérant et exhibé son sexe.



Il aura l’occasion de s’expliquer prochainement devant la justice.