Accident de poids lourd : l’A28 coupée dans l’Eure

Un accident impliquant un poids-lourd s'est produit ce jeudi 1er juin vers 13 heures sur l'autoroute A28 dans le sens Rouen vers Alençon à hauteur de Bosrobert, dans l'Eure. L'A28 est coupée dans le sens Rouen vers Alençon, prévient Bison Futé.



« Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'accident pour assurer le balisage et la protection du site. »



Un itinéraire de déviation obligatoire a été mis en place :



Sur l'autoroute A28 en provenance de Rouen, les usagers sont déviés depuis l'A28 au droit de l'échangeur n°13 Brionne empruntent le réseau départemental RD438 et retrouvent leur itinéraire d'origine via l'échangeur n°14 Bernay en direction d'Alençon.

Un ralentissement s'est créé en amont de la déviation.



La durée de la coupure est indéterminée.