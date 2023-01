Drame de la route : deux hommes de 16 et 25 ans tués à Duclair, près de Rouen

Terrible accident de la route ce dimanche matin en Seine-Maritime : deux hommes ont trouvé la mort sur la route départementale 5 à Duclair, dans les boucles de la Seine.



Le drame est survenu peu après 10 heures.il a impliqué une voiture, seule en cause. A l’arrivée des premiers secours, deux des trois occupants du véhicule, deux hommes âgés de 16 et 25 ans, étaient toujours à l’intérieur de l’habitacle, grièvement blessés. Ils ont été extraits par les sapeurs-pompiers.



Malgré les soins d’urgence prodigués, ils ont été déclarés décédés par le médecin du SMUR, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). La troisième victime, un homme de 18 ans, a été transportée, non médicalisée. au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers avec 6 engins.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de l’accident.



La D5 (axe Fréville - Duclair) a été coupée à la circulation durant les opérations de secours.