Drame de la route à Pacy-sur-Eure : la maman et son fils sont hors de danger, annonce la mairie

Des témoins (piétons et automobilistes) ainsi que le passager du véhicule en cause entendus par les enquêteurs ont confirmé que l'Audi A5 roulait à une vitesse excessive. Le conducteur, âgé de 22 ans, a lui-même admis, lors de son audition en garde à vue, qu'il circulait à une vitesse inadaptée. Les dépistages d'alcoolémie et stupéfiants auxquels il a été soumis par les gendarmes se sont révélés négatifs.



Inconnu de la justice, le mis en cause, chaudronnier de profession, a déclaré aux gendarmes qu'il avait acheté l'Audi le 7 juillet et qu'il n'était pas encore familiarisé avec la boîte automatique : il aurait confondu la pédale d'accélérateur avec celle du frein. Le véhicule a été saisi et va être soumis à une expertise complète par la justice.



L'automobiliste a été présenté à un juge d'instruction d'Evreux, désormais en charge de l'enquête. Le parquet n'a pas demandé son placement en détention provisoire mais une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de conduire et l'obligation de pointer à la gendarmerie de son lieu de résidence en Eure-et-Loir.