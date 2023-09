Douze victimes au Havre : la fausse "aide à domicile" subtilisait les cartes bancaires des vieilles dames

Une pseudo employée d'associations d'aide à domicile a été placée en garde à vue le 26 septembre au commissariat du Havre (Seine-Maritime). Elle est soupçonnée d'avoir subtilisé et utilisé de manière frauduleuse les cartes bancaires d'une douzaine de personnes âgées, en majorité des femmes seules âgées de plus de 80 ans.



La mise en cause, une Havraise de 22 ans, se faisait passer auprès des victimes pour une employée de deux associations d'aide à domicile. Sa mission consistait à venir vérifier si le travail des femmes chargées du ménage à leur domicile et de s'occuper d'elles était correctement fait. Elle-même avait travaillé quelques mois dans une de ces associations.