Douze blessés dans plusieurs accidents sur l'A13 et l'A131, dans l'Eure

A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré dix victimes, dont huit blessés. Parmi eux, quatre enfants, deux fillettes de 6 et 9 ans et deux garçons de 6 ans. Blessés légers, ils ont été transports au centre hospitalier de Lisieux (Calvados).



Deux hommes de 54 et 59 ans, blessés légèrement également, ont quant à eux été évacués vers l'hôpital de Pont-Audemer. Deux femmes de 54 et 56 ans ont été transportées respectivement à l'hôpital de Criquebeuf-sur-Seine et au centre hospitalier de Caen.



Un homme de 53 ans et une femme de 50 ans sont sortis indemnes de l'accident.



L'autoroute n'a pas été coupée, une voie de circulation ayant été maintenue pour permettre d'écouler le trafic, fort important à cette heure de la journée.

