Disparition inquiétante dans le Calvados : la jeune femme a été retrouvée saine et sauve

✅️ [Mise à jour le 28/04/2023 à 16h00]

FIN DE L'APPEL À TÉMOINS lancé le 26/04. La personne a été retrouvée et se trouve en sécurité.



Merci pour vos partages et votre mobilisation ! 👍



⚠️ Veuillez ne plus diffuser son identité et sa photo.#AppelÀTémoins #Disparition pic.twitter.com/4pS5fU0IaH