Disparition inquiétante dans l’Eure : la police d’Évreux diffuse un appel à témoin

Un appel à témoin a été diffusé sur les réseaux sociaux par le commissariat de police d’Évreux (Eure). Il concerne la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans, Atlantik Sarigoz, dont des proches sont sans nouvelles depuis le 17 février, date à laquelle elle a été vue pour la dernière fois à 14 heures.



La quadragénaire est présentée comme souffrant de bipolarité et ayant fait plusieurs tentatives de suicide.



Son signalement : elle mesure 1,73 m, a les cheveux châtains, les yeux marrons et est de corpulence mince.



Elle était vêtue, au moment de sa disparition d’un pantalon polaire tigre de couleur marron, d’un blouson noir et de baskets noirs.



Toute personne susceptible de détenir des renseignements pouvant permettre de localiser cette femme est invitée à prendre contact avec l’hôtel de police d’Évreux au 02 32 39 90 00 ou en composant le 17.