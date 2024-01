Disparition inquiétante d'un homme de 84 ans en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoin

Dans la matinée du lendemain, la gendarmerie a été informée des faits et a constaté à son tour que l'octogénaire était toujours absent de son domicile et introuvable.Les premières investigations ont rapidement confirmé que Michel Seynaeve a disparu sur le secteur de Neufchâtel-en-Bray. Une enquête pour disparition inquiétante d'une personne majeure a alors été ouverte sous l'autorité du parquet de Dieppe.L'homme recherché, né le 1ᵉʳ janvier 1940, à Sainte-Beuve-en-Rivière, mesure environ 1,70m, il est de corpulence forte, a les cheveux courts et dégarnis de couleur blanc,Toute personne qui disposerait d'informations permettant de le localiser, est priée de contacter immédiatement la gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray au 02.35.93.00.17.