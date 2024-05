Disparition inquiétante à Rouen : Inès, 13 ans, retrouvée saine et sauve après un appel à témoins

Sa famille était très inquiète : Inès, âgée de 13 ans, n’avait pas donné de nouvelles depuis le mardi 14 mai, jour de sa disparition dans la soirée.



L’adolescente avait quitté le domicile familial situé boulevard de l'Europe à Rouen et n’était pas réapparue depuis. Elle pourrait se trouver sur la commune de Sotteville-Les-Rouen, indiquait l’appel à témoins lancé vendredi par les services de police pour la retrouver au plus vite.



La jeune fille a finalement été retrouvée saine et sauve, annonce ce mardi matin la police rouennaise, sans plus de précisions.