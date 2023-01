Disparition inquiétante. Le corps sans vie de Noé, 21 ans, découvert dans la Seine à Rouen

Son frère Léo, avait lancé un appel à témoin sur Facebook afin de retrouver Noé. Lui et sa famille étaient d'autant plus inquiets que le jeune homme avait laissé une lettre à son domicile dans laquelle il exprimait des intentions suicidaires.



« Cette disparition inquiétante est prise très au sérieux par les services de police », confiait-t-on alors à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), en affirmant que tous les moyens avaient été mis en œuvre par la Sûreté départementale pour tenter de retrouver au plus vite le jeune homme disparu.



De son côté, la famille de Noé avait appelé sur les réseaux sociaux à organiser une battue le 7 janvier dans l'espoir de le retrouver.