Difficultés de circulation ce matin à Rouen : le rond point de la Motte bloqué par des manifestants

La circulation est particulièrement difficile ce lundi matin aux entrées de Rouen (Seine-Maritime) en raison de rassemblements contre la réforme des retraites.



Plusieurs points de blocage sont signalés depuis six heures notamment au rond-point de la Motte où un barrage bloquant a été mis en place par les manifestants qui distribuent des tracts. Des répercussions sont observées sur la N338 (Sud III), la N1338 et la N2338, avec un fort impact sur l’A150 et le pont Flaubert.



La direction interdépartementale des routes Nord-ouest appelle à la plus grande prudence à l'approche de ces zones.