Dieppe : un enrouleur à papier brûle dans les toilettes, le collège Albert-Camus évacué

Le collège Albert-Camus, avenue Charles-Nicolle à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime) a été évacué ce mardi en début d’après-midi par les responsables de l’établissement suspectant un début d’incendie.



Vers 13 heures, de la fumée noire a été signalée dans les locaux. Les sapeurs-pompiers de Dieppe sont immédiatement intervenus et ont constaté que les fumées provenaient des sanitaires, et plus précisément des toilettes des garçons où un enrouleur à papier avait été volontairement enflammé.



Les collégiens rassemblés dans la cour de l’établissement ont pu ensuite regagner les salles de classes.