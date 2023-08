Dieppe : un appartement embrasé par les flammes, une trentaine de sapeurs-pompiers sur place

Les sapeurs-pompiers de Dieppe (Seine-Maritime) ont été appelés à 13h48 ce samedi à intervenir pour un feu de pizzeria, rue Montigny à Dieppe.



A leur arrivée, ils ont constaté qu’il s’agisssit d’un appartement entièrement embrasé par les flammes qui s’étaient propagées aux combles.



Trois lances à incendie ont été mises en œuvre afin de stopper la progression du feu et de le maîtriser au plus vite.



Le bilan provisoire communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) fait mention d’aucune victime.



Une trentaine de sapeurs-pompiers sont sur place avec quinze engins. Il est recommandé d’éviter le secteur.