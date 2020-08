Dieppe : il blesse son frère aîné d'un coup de couteau suite à un différend récurrent

Le plus jeune vit chez sa mère, dans une maison vieillotte du quartier de Janval. Vendredi matin, l'aîné de la fratrie, qui demeure à Hautot-sur-Mer, s'est présenté au domicile et une violente dispute a éclaté. Le cadet a alors empoigné un couteau et en a porté un coup à son frère, le blessant au flanc. Puis il a pris la fuite.



Le quinquagénaire est réapparu quelques minutes plus tard, mais les policiers de Dieppe étaient arrivés sur place et l'ont immédiatement interpellé pour tentative d'homicide volontaire.