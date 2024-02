Dieppe. Un père et sa fillette victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone

Les sapeurs-pompiers ont procédé immédiatement à des relevés de mesure qui ont confirmé la présence dans l’air de ce gaz inodore et incolore, dont la spécificité est qu’il peut entraîner la mort. Une quinzaine de locataires ont été évacués et un homme de 37 ans et une petite fille d’à peine deux ans, se plaignant de maux de tête et de nausées, ont été prises en charge pour être transportés d’urgence à l’hôpital, pour examens.