Dieppe. En difficulté, l’adolescent ne parvenait pas à regagner la plage de Puys

Petite frayeur ce lundi après-midi vers 15 heures sur la plage du Puys à Dieppe (Seine-Maritime). Un enfant âgé de 12 ans s’est retrouvé en difficulté en mer et ne parvenait pas à regagner la plage.



A l’arrivée des secours, le jeune garçon avait pu rejoindre finalement la terre ferme par ses propres moyens. L’adolescent, sain et sauf, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et après examen sur place, il a été laissé à sa mère présente sur les lieux.



L’intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en secours aquatique.