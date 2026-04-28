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Dieppe : 60 personnes évacuées après une odeur de fumée près de l’ancien cinéma Rex


Mardi 28 Avril 2026 - 19:43

Une soixantaine de clients d’une salle de sport ont été évacués, ce mardi soir à Dieppe, après le signalement d’une odeur de fumée dans l’ancien cinéma Rex, place Nationale. Aucun blessé n’est à déplorer.




Dieppe : 60 personnes évacuées après une odeur de fumée près de l’ancien cinéma Rex
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés ce mardi peu après 18 heures pour un possible départ de feu dans un établissement recevant du public, au niveau de l’ancien cinéma Rex, place Nationale à Dieppe.

À leur arrivée, ils n’ont pas constaté de fumée ni de flammes. Des tiers avaient toutefois signalé un léger voile de fumée et une odeur dans une salle de réunion de l’ancien cinéma.

Evacuation d'une salle des sports

Par mesure de précaution, 60 clients de la salle de sport voisine ont été évacués et rassemblés à l’extérieur. Tous sont indemnes.

Sept sapeurs-pompiers, avec deux engins, ont été mobilisés. Enedis, GRDF et la mairie ont également été sollicités. Les reconnaissances se poursuivaient en début de soirée afin d’écarter tout risque.



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