Dieppe : 60 personnes évacuées après une odeur de fumée près de l’ancien cinéma Rex

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés ce mardi peu après 18 heures pour un possible départ de feu dans un établissement recevant du public, au niveau de l’ancien cinéma Rex, place Nationale à Dieppe.



À leur arrivée, ils n’ont pas constaté de fumée ni de flammes. Des tiers avaient toutefois signalé un léger voile de fumée et une odeur dans une salle de réunion de l’ancien cinéma.