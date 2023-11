Deux véhicules de la Dirno en balisage sur la Sud III près de Rouen percutés par des automobilistes

Le conducteur de la Citroën circulait à contresens de la circulation dans le sens Rouen vers Rouen, indique une source policière. L'automobiliste, âgé de 23 ans et domicilié à Ailly (Eure) était alcoolisé. Il a été transporté au CHU en vue d'un examen de contrôle et d'un prélèvement sanguin (alcool et stupéfiants).



Lors des constatations, le jeune homme s'est montré particulièrement virulent et menaçant envers les agents de la Dirno. Il a été placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital pour défaut de maîtrise, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage et menaces sur personne chargée d'une mission de service public.