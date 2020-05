Deux vaches enlisées à Paluel : l’une est morte, les pompiers tentent de sauver la seconde

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont à pied d'oeuvre depuis le milieu de matinée, ce mardi 26 mai, pour tenter de sortir une vache enlisée au milieu d'un champ marécageux, situé en bordure de la route Départementale 10 (route de Veulettes-sur-Mer) à Paluel.



Des moyens importants et adaptés à ce type de situation sont sur place depuis 10h20, dont une équipe de sapeurs-pompiers spécialisée en sauvetage-déblaiement. L'opération est particulièrement délicate et nécessite beaucoup de précaution.



Une deuxième vache, enlisée au même endroit, est morte avant d'avoir pu être secourue, indique un officier du centre opérationnel département d'incendie et de secours (Codis76).