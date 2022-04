Deux promeneurs isolés par la marée récupérés par l’hélicoptère Dragon 50 dans la Manche

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord en profite ce dimanche soir pour rappeler l’importance de s’informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer ou sur l’estran, et en particulier en bord de falaise où les voies de repli sont peu nombreuses à la montée des eaux. Il est important de redoubler de vigilance pendant ce weekend de grandes marées.



« Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide. Elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée », insistent les autorités maritimes.