Deux pompiers blessés et six agents municipaux intoxiqués dans un incendie à Raffetot

Deux sapeurs-pompiers blessés et six agents communaux légèrement intoxiqués : tel est le bilan de l’incendie qui s’est déclaré ce vendredi 18 mars en milieu d’après-midi à Raffetot (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été amenés à intervenir vers 14h45 rue de la Mairie où une haie était en feu et menaçait de se propager à une maison d’habitation.



Deux lances à incendie ont été déployées qui ont permis d’éteindre le sinistre.