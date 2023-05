Deux parapentistes bloqués en milieu de falaise à Saint-Jouin-Bruneval : ils sont indemnes

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime a dépêché, ce lundi 1er mai peu avant 19h30, treize sapeurs-pompiers pour porter assistance à deux personnes en difficulté au niveau de la falaise de Saint-Jouin-Bruneval.



Il s’agissait en fait de deux parapentiste sur, un homme et une femme, qui se sont retrouvés bloqués en milieu de falaise sur une plateforme rocheuse et piégés par le sommet inaccessible à pied.



Les deux victimes, non blessées, ont été secourues par une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) héliportée sur les lieux. Ils ont été récupérés et transportés par l’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile vers la base d’Octeville, près du Havre.