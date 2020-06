Deux ministres en Seine-Maritime : Muriel Pénicaud à Rouen et Julien Denormandie à Elbeuf

Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, sera quant à lui au même moment à Elbeuf où il rendra visite à des responsables d’associations locales qui ont œuvré pendant toute la période de crise sanitaire, en présence de la députée de la circonscription, Sira Sylla.



Les deux ministres présideront ensuite une réunion avec les acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion.



Accompagnés de Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des entreprises, ils échangeront les mesures à mettre en œuvre pour permettre la relance économique, sur les actions à mener pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, notamment ceux qui habitent des quartiers prioritaires.