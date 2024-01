Deux malfaiteurs en prison après avoir braqué une escort-girl et des touristes brésiliens à Rouen

Dans le même temps, un autre homme pénètre dans l'appartement, armé d'une matraque télescopique. Puis les deux individus s'en vont, abandonnant sur place la victime, une jeune femme de 27 ans originaire de Seine-Saint-Denis.



Ils ne s'arrêtent pas là. Dès le lendemain, peu avant 19 heures, ils s'attaquent, armes en main, à un couple de touristes brésiliens hébergé dans un autre Airbnb de la rive droite, leur dérobant sous la menace 350 € et un téléphone portable, avant de prendre la fuite. Les victimes ont 34 et 29 ans et sont originaires de Sao Paulo.



Les policiers rouennais, en charge des deux enquêtes, procèdent à une série d'investigations, notamment téléphoniques, fondées sur les déclarations des victimes. Un suspect de 19 ans est rapidement identifié et localisé à Mont-Saint-Aignan, sa commune de résidence. Le 10 janvier, les enquêteurs se présentent à son domicile et l'interpellent. La perquisition des lieux permet de découvrir les vêtements utilisés le jour des faits, ainsi qu'une importante somme en espèces et les téléphones volés à l'escort-girl et au couple de Brésiliens.