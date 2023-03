Deux jeunes interpellés sur les hauts de Rouen avec un scooter volé en 2018

Deux jeunes de 17 et 18 ans ont été interpellés par la brigade spécialisée de terrain (BST) alors qu'ils se trouvaient, jeudi 9 mars dans l'après-midi, à proximité d'un scooter à moitié désossé et abandonné rue César-Franck sur les Hauts-de-Rouen. Il s'est avéré que le deux-roues signale volé depuis le mois mai 2018.



Lors de son interpellation, le plus jeune, particulièrement agité, s'en est pris aux policiers en les insultant et menaçant. Un éducateur a dû intervenir pour le calmer, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de cracher sur les fonctionnaires. Le jeune homme s'est encore rebellé dans le véhicule qui l'emmenait vers l'hôtel de police pour « outrages et rébellion ». Tous deux ont été placés en garde à vue pour recel de vol.