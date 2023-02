Deux incendies en moins d'une heure ce matin en Seine-Maritime : une famille relogée à Rouen

Moins d'une heure après, à 5h10, c'est pour un feu de cuisine dans un appartement situé au 4ème et dernier étage d'un immeuble, rue Newton dans le quartier des Sapins à Rouen, que 15 soldats du feu sont intervenus avec quatre engins. Une femme et ses 6 enfants avaient évacués l'appartement en feu à leur arrivée. Ils ont été pris en charge par les secours.



La femme âgée d'une quarantaine d'années qui avait inhalé des fumées a été transportée au CHU Charles-Nicolle. La famille va être relogée provisoirement chez des voisins, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).