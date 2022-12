Deux hommes interpellés à Rouen pour le recel d'une voiture volée à Yvetot

En patrouille rue François-Aragon, sur la rive gauche de Rouen , ce mardi matin, l'attention un équipage de la brigade canine a été attiré par la présence de deux individus près d'une voiture en stationnement.



Les policiers sont restés un peu en retrait afin de pouvoir les surveiller discrètement. C'est alors qu'ils ont remarqué que l'un des suspects tentait d'ouvrir la portière d'une Peugeot 107 à l'aide d'une clé.



A la vue des forces de l'ordre, les suspects ont pris la fuite à pied. Ils ont été retrouvés un peu plus tard rue Lafayette, dans le même secteur, et interpellés pour recel de vol. La Peugeot 107 était en effet signalée volée depuis le 20 septembre dernier à Yvetot.



Les deux hommes sont âgés de 26 ans et sans domicile fixe à Rouen.