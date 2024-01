Deux frères de Val-de-Reuil interpellés pour extorsion à Rouen : l'aîné écope de 10 mois de prison

Les investigations menées par la police rouennaise, portant notamment sur l'exploitation téléphonique et la vidéosurveillance, ont permis d'identifier et de localiser les auteurs de l'agression. Les deux frères ont été interpellés à leur domicile le 16 janvier et placés en garde à vue.



Le plus âgé a été déféré devant un magistrat du parquet de Rouen deux jours plus tard et a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 10 mois de prison, dont cinq avec sursis, et il lui est interdit de paraître à Rouen et d'entrer en contact avec la victime. De plus, il va devoir verser 10 000€ à la victime à titre de dédommagement.



Le jeune frère sera convoqué devant la justice en septembre prochain en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).