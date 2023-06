Deux enfants de 9 et 14 ans polytraumatisés après un accident de moto cross en Seine-Maritime

Deux jeunes garçons de 9 et 14 ans ont été victimes d’un accident grave de la circulation, ce mercredi en fin de journée route de Lindebeuf à Imbleville (Seine-Maritime).



Les deux victimes circulaient chacun sur une moto cross quand les deux engins seraient entrés en collision. Dans le choc, les deux très jeunes adolescents ont été grièvement blessés, indiquent les secours appelés sur les lieux vers 18h50.



Polytraumatisés, ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui leur ont prodigué les soins d’urgence puis transportés, en urgence absolue, par deux hélicoptères, Dragon76 et Viking76. Ils vont être évacués, médicalisés par le SMUR, probablement vers le CHU de Rouen.



Plus d’infos à venir