Deux enfants de 9 ans interpellés pour avoir jeté des pierres sur les voies SNCF à Oissel

A deux reprises, les 26 et 27 janvier, en fin de journée, la circulation des trains a dû être interrompues sur la ligne Partis - Rouen - Le Havre après la découverte de pierres et autres objets sur les voies, à hauteur de Oissel (Seine-Maritime).



La surveillance mise en place par la sûreté ferroviaire (Suge) a ainsi permis de démasquer les coupables : deux enfants, une fillette de 9 ans et un garçon du même âge. Tous deux ont été interpellés, d'abord la jeune fille puis le garçon, pour être auditionnés en présence de leurs parents qui ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient échappé à leur surveillance.