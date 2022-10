Deux corps sans vie découverts dans une habitation en feu à Étretat, en Seine-Maritime

Lors de la reconnaissance des lieux, à l’intérieur du logement, les sapeurs-pompiers ont découverts deux corps sans vie. Il pourrait s’agir des occupants.



Les opérations d'extinction, de dégarnissage et de déblai se poursuivent indiqueraient à 6h30, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), alors que 24 sapeurs-pompiers étaient toujours sur place avec six engins.



La gendarmerie a ouvert une enquête.