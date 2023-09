Deux blessés graves lors d'une rixe à Evreux : un homme interpellé pour tentative de meurtre

Le plus jeune a reconnu avoir porté des coups de couteau dans la région du thorax à l’un des hommes et au niveau du crâne du second. Celui de 33 ans a été mis hors de cause. Grièvement blessées, les deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR, puis transportées vers le CHU de Rouen pour l’un et l’hôpital d’Évreux pour l’autre. Leur pronostic vital ne serait plus engagé.



Le principal mis en cause avait 1,28 g d’alcool dans le sang au moment du dépistage.



Les enquêteurs poursuivent les investigations et attendent de pouvoir auditionner les deux blessés dont l’un souffre d’un pneumothorax, l’autre d’une fracture du crâne.