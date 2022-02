Deux blessés graves dans une collision entre deux voitures sur la RN 13 près de Pacy-sur-Eure

Un homme de 54 ans et une femme 39 ans incarcérées dans les véhicules ont été extraites par les secours. Dans un état jugé critique, elles ont été prises en charge par les secours, et médicalisées par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Vernon.



Deux autres personnes, âgées de 19 ans, ont été blessées légèrement. Elles ont été transportées, en urgence relative, vers le centre hospitalier de Vernon.