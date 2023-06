Deux blessés graves dans un face-à-face entre deux voitures en Seine-Maritime

Un face-à-face entre deux véhicules a fait deux blessés graves ce mercredi matin sur la D925 à Manneville-es-plains (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 8h30 sur les lieux de l’accident de circulation, dont les circonstances ne sont pas précisément établies. Une femme de 20 ans était incarcérée dans sa voiture, blessée grièvement. Dans le second véhicule, les secours ont pris en charge un homme d’une vingtaine d’années lui aussi dans un état jugé préoccupant.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers avec six engins étient toujours sur place à 9 heures. La D925 est coupée dans les deux sens.



Plus d’infos à venir